Бывшего премьера Украины объявили в розыск

Украина объявила в розыск бывшего премьер-министра страны Николая Азарова по уголовному делу о хищениях. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 миллиарда гривен (около 4,4 миллиарда рублей — прим. Ленты.ру)», — написал Луценко.

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Также в розыск был объявлен бывший глава Национального банка страны Сергей Арбузов. Он подозревается в соучастии в завладении денежными средствами «Черноморнефтегаза» размером в 3,2 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда рублей) при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.

В мае 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил заочное привлечение к ответственности Азарова и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Бывшие высокопоставленные чиновники должны были стать фигурантами судебного процесса по делу о присвоении средств компании «Укртелеком».

Янукович, Азаров, Арбузов и ряд других высокопоставленных украинских чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов Украины.

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