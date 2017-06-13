Азаров назвал безвизовый режим Украины с ЕС рваными трусами

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал введение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом во вторник, 13 июня, он написал на своей странице в Facebook.

«Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина — цэ Европа. Что страна получила в результате – только рваные трусы», — написал Азаров.

По его словам, это вместо обещанных на Майдане кружевных трусиков. «Потому что нет денег даже чтобы нормальные купить», — отметил бывший глава правительства.

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30 мая Азаров назвал главу украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича дебилом и пациентом дурдома, комментируя призыв чиновника к украинцам разорвать общение с родственниками в России.

Ранее в мае стало известно, что Печерский районный суд Киева разрешил заочное привлечение к ответственности бывших первых лиц государства, в том числе и Николая Азарова.

Янукович, Азаров и ряд других высокопоставленных украинских чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов Украины.

Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 годы.