Суд в Киеве разрешил заочное осуждение Азарова

Печерский районный суд Киева разрешил заочное привлечение к ответственности бывших президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, сообщает «РИА Новости Украина».

«На этот момент мы получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, относительно Азарова и Колобова (бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил Луценко. Бывшие высокопоставленные чиновники должны стать фигурантами судебного процесса по делу о присвоении средств компании «Укртелеком».

Прокуратура также обратилась с заявлением о заочном привлечении к суду бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, передавало Федеральное агентство новостей (ФАН).

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4 мая в Оболонском районном суде Киева прошло первое заседание по делу о государственной измене Януковича. Государственный обвинитель тогда заявил, что будет просить суд приговорить бывшего президента страны к пожизненному заключению.

Янукович, Азаров и ряд других высокопоставленных украинских чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов Украины.