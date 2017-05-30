Азаров назвал главу украинского Института нацпамяти пациентом дурдома и дебилом

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал главу украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича дебилом и пациентом дурдома. Соответствующую запись он опубликовал во вторник, 30 мая, на своей странице в Facebook.

Так политик прокомментировал призыв Вятровича к украинцам разорвать общение с родственниками в России. «Есть на Украине такой дебил. Фамилия его Вятрович. Очень озабочен национальной памятью (...). Недавно этот дебил вообще изрек потрясающую мысль. Он призвал украинцев не общаться со своими родственниками из России. Вот уж действительно пациент дурдома. Комментарии тут излишни», — написал Азаров.

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Бывший глава кабмина также заявил, что Вятрович «память подменил примитивным национализмом». «С его точки зрения, у националистов есть память, а у всех остальных ее нет», — отметил Азаров.

22 мая руководитель украинского Института национальной памяти призвал жителей страны прервать все контакты с родственниками, живущими в России. «Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, в конце концов, даже родственные связи), будет использовано против нас», — высказал мнение Вятрович.

Институт национальной памяти учрежден правительством Украины и является органом исполнительной власти.