Украине напомнили о ее первоначальных границах

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил Украине, что первоначально в ее состав не входил ряд территорий, — она получила эти области только после вхождения в состав Советского Союза. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

Так, Азаров подчеркнул, что Украине не принадлежали Одесса, Харьков, Донецк, Херсон, Луганск, Крым и Львов. «А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — заявил бывший премьер.

Его поддержал на своей странице в Twitter и российский сенатор Алексей Пушков, добавив, что нынешними границами страна обязана советскому вождю Владимиру Ленину и СССР в целом.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что из-за кризиса Украина может потерять несколько областей. По его мнению, из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые в настоящее время «выжидают».

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