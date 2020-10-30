Украина собралась больше зарабатывать на «Газпроме»

Если «Северный поток-2» не удастся запустить в 2021 году, то России придется заказывать дополнительные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины для поставок газа в Европу. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает Reuters.

По его словам, российская компания уже этим летом обращалась с просьбой об увеличении объемов прокачки. Как часто шли запросы и на какой они были объем, Коболев не уточнил.

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Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Газпром» собирался с 2021 года поставлять через Украину не более 40 миллиардов кубометров в год. В случае большего транзита «Нафтогаз» сможет больше заработать на нем.

Соглашение предусматривает условие «качай или плати», то есть Россия в любом случае будет вынуждена перевести средства за обговоренные объемы. Речь идет о суточной оплате. Если в один день поставки будут меньше, а в другой больше, то оплатить придется и полный объем первого дня, и превышение второго, причем по увеличенному тарифу.

В текущем году, когда «Газпром» обязался поставить через Украину 65 миллиардов кубометров. Киев, по оценкам Коболева, заработает на этом порядка двух миллиардов долларов.

Российская компания вынуждена была переплачивать даже с учетом того, что экспорт газа в дальнее зарубежье сократился. По предварительным оценкам, за весь год он составит 170 миллиардов кубометров, хотя в 2018 году превышал 200 миллиардов. На закупки повлияли теплая зима, пандемия коронавируса и рост поставок сжиженного природного газа (СПГ).