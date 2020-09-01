Украина рекордно запаслась газом

Украина в 2020 году рекордно запаслась газом. Объемы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) уже превысили 24 миллиарда кубометров, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».

По оценке топ-менеджера компании, до конца года объемы газа в хранилищах могут еще увеличиться и достигнуть 27-28 миллиардов кубометров. Компания «Укртрансгаз» ранее ожидала, что к началу отопительного сезона в украинских ПХГ будет накоплено 25,5-26,5 миллиарда кубометров топлива.

В общей сложности на территории Украины 12 подземных хранилищ «Укртрансгаза». Последний на 100 процентов принадлежит «Нафтогазу Украины».

Украина приостановила покупку газа у России в конце 2015 года после событий в Крыму и Донбассе. Киев не планирует возобновлять закупки, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, заявил ранее Коболев.