Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.

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Киев провел реформу газового рынка и отказался от государственного регулирования цен для промышленных потребителей. Такие изменения создали возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ у России, но только по выгодным условиям, говорится в сообщении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. «Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают», — добавил он.

Украина приостановила покупку газа в конце 2015 года, хотя была одним из крупнейших его потребителей. Отношения между странами испортились в 2014 году из-за присоединения Крыма, тогда Украина увеличила закупки у Европы.

В первом квартале 2020 года «Газпром» получил рекордный за шесть лет убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — 116,249 миллиарда рублей.