«Газпром» получил рекордный убыток

В первом квартале текущего года «Газпром» получил рекордный за последние шесть лет убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) более чем в 100 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Год назад компания за этот период получила чистую прибыль 535,908 миллиарда рублей, в текущем потеряла 116,249 миллиарда. Квартальная выручка упала до 1739,832 миллиарда рублей.

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В целом «Газпром» получил первый квартальный убыток за пять лет, причем в традиционно самом прибыльном для себя периоде, включающем два зимних месяца.

Падение спроса, связанное с аномально теплой зимой и экспансией сжиженного природного газа (СПГ), ударили по компании на всех направлениях. Так, в Европу продажа газа упала на 18 процентов, средняя цена экспорта сократилась на 37 процентов, так что выручка сократилась почти в два раза — с 1,064 триллиона рублей год назад до 558 миллиардов.

В странах постсоветского пространства выручка просела на треть, до 90,9 миллиарда рублей, спрос при этом за тот же период сократился на четверть. Поднять стоимость топлива «Газпром» смог только в России, но объемы продаж сократились и внутри страны — на 8,4 процента.

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Одной из серьезных проблем для компании стал крупный долг, который номинирован в иностранной валюте. Из-за скачка курса он увеличился сразу на 551,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в первом квартале по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) «Газпром» впервые в истории получил убыток в размере 306 миллиардов рублей.

Во втором квартале компания, скорее всего, ухудшит показатели, так как цены на газ продолжили снижаться по всем направлениям, а объемы поставок резко сократились. В связи с этим уже апреле-мае 2020 года экспорт золота впервые принес России больший доход, чем продажи трубопроводного газа, монополистом в которых выступает «Газпром».

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