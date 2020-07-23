Украина назвала переплату России за транзит газа

За текущий год объем транзита российского газа через Украину составит 52-55 миллиардов кубометров при запланированных и обязательных к оплате 65 миллиардах. Такие данные привел глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, передает РИА Новости.

По его словам, прогноз основан на том, что «Газпром» в первом полугодии использовал 77 процентов забронированных мощностей, прокачивая 150-152 миллиона кубометров в сутки.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Поскольку российская компания переводит средства за выкупленные мощности в полном объеме, то переплата за поставленное топливо составила 30 процентов. До этого в операторе прогнозировали прокачку по итогам года в 55-57 миллиардов кубометров.

Согласно условиям нового соглашения, «Газпром» заплатит за поставки 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в следующие четыре года. В случае превышения объемов транзит пойдет по повышенному тарифу.

Неиспользование уже оплаченных объемов происходит на фоне снижения продаж российского трубопроводного газа в Европу. Теплая зима и резкое снижение стоимости на сжиженный природный газ (СПГ) привели к рекордным для «Газпрома» убыткам в первом квартале.

В середине июня Макогон заявил, что российская компания собирается прекратить транзит через Украину после завершения контракта и уже разбирает трубы. В России опровергли это заявление, отметив, что речь может идти о некоторых дублирующих участках маршрута.