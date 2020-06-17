В России ответили Украине на слова о демонтаже труб для транзита газа

В Госдуме ответили на заявление Украины о том, что Россия производит демонтаж труб, предназначенных для транзита газа через украинскую территорию. По словам первого зампреда комитета по экономической политике Владимира Гутенева, в Киеве могли принять за демонтаж ремонт инфраструктуры, пишет Rambler News Service.

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Депутат допустил, что речь может идти о работах по дублирующим участкам газопроводов. Он также подчеркнул, что Россия не собирается прекращать транзит газа через территорию Украины.

Ранее глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у украинской границы на фоне отсутствия контракта на поставки газа. Он заявил, что Москва хочет уничтожить даже теоретическую возможность сохранения украинского транзита.

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