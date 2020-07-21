«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт. Это случится уже второй раз за месяц, поскольку предыдущее плановое обслуживание продолжалось с 23 по 29 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую Botas.

Официальной причиной на этот раз названы работы, которые ведет компания, а в прошлом месяце остановить прокачку необходимо было «Газпрому».

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

Еще в мае по аналогичным причинам был остановлен второй газопровод в Турцию — «Голубой поток». Как удалось выяснить Reuters, к середине июля, несмотря на завершение ремонта, труба стояла пустой, потому что турецкие потребители не заказали ни одного кубометра. В итоге через неделю поставки российского газа в Турцию, ранее занимавшую второе место среди клиентов «Газпрома» по объемам закупок, могут остановиться полностью.

Ранее сообщалось, что в марте Турция сократила потребление российского газа в семь раз по сравнению с тем же периодом 2019 года и в 14 раз к марту 2018-го. В том месяце «Голубой поток» и «Турецкий поток» в совокупности работали только на 10 процентов мощности.

Причиной такой тенденции стал переход республики на азербайджанский газ, несмотря на запуск «Турецкого потока», и сжиженный природный газ (СПГ), который значительно упал в стоимости в последний год. При этом в апреле источник в Botas отмечал, что компания собирается еще больше сосредоточиться на СПГ.