«Нафтогаз Украины» начал переход на солнечную энергию

Государственная компания «Нафтогаз Украины» запустила свою первую солнечную электростанцию «Андреевка» в Балаклейском районе Харьковской области. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Станция мощностью 0,999 мегаватт стала началом реализации направления «Новая энергия». Его основной задачей названо изучение технических и регуляторных механизмов перехода на возобновляемую энергию для «Нафтогаза».

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Большинство комплектующих, которые использовали при строительстве станции, украинского производства. С июля текущего года электростанция получила «зеленый» тариф.

Возобновляемая энергия стала одной из приоритетных задач компании, поскольку данный подход соответствует глобальным тенденциям развития энергетической отрасли, отметил менеджер проекта Сергей Овчаренко.

Ранее глава компании Андрей Коболев заявил, что транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Если она добьется отмены выделения оператора газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза», то российский «Газпром» может разорвать контракт, и в этом случае Европа не станет помогать Киеву.

В свою очередь глава оператора Сергей Макогон указывал, что если Россия достроит «Северный поток-2» и начнет использовать его, то украинская ГТС останется полностью без транзита. В этом случае компании придется искать альтернативные способы дохода.

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