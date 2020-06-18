«Нафтогаз Украины» захотел дальше судиться с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков в отношении российского «Газпрома». Об этом заявила советник главы правления украинской компании Елена Зеркаль, пишет ТАСС.

По ее словам, пока ни один новый процесс не инициирован, поскольку потенциальные разбирательства могут быть очень дорогостоящими для Украины. Поэтому до начала нового суда Киев хочет быть уверенным в его исходе. «Мы не хотим дать "Газпрому" иметь какие-либо зацепки, которые позволят им избежать выполнять контрактные обязательства (по транзиту)», — добавила Зеркаль.

В «Нафтогазе» заявили, что хотят добиться переноса точки продажи газа с запада Украины на восток. Это позволит трейдерам приобретать газ на российско-украинской границе. Также в Киеве хотят добиться того, чтобы поставки газа из России осуществлялись не только «Газпромом», но и другими российскими компаниями.

В феврале 2020 года исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уже предупреждал, что компания изучает возможности подачи новых исков против «Газпрома». Тогда он говорил, что претензии могут касаться злоупотребления российской компанией своим доминирующим положением на рынке, нового транзитного контракта и соглашения между сторонами о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго». Компания в прошлом была посредником при поставках сырья на Украину.

Тогда же Витренко называл проблемами отсутствие альтернативных поставщиков с российской стороны, сложности с транзитом газа из Средней Азии через территорию России, а также то, что Украина по новому транзитному контракту не может перенести точки передачи российского газа европейскими компаниями на российско-украинскую границу.

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