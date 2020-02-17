«Нафтогаз Украины» захотел отсудить больше денег у России

«Нафтогаз» уточнил сумму требований к России в связи с потерей активов в Крыму. Украинская компания оценила ущерб почти в 8 миллиардов долларов, сообщила она в своем Twitter.

Первоначально «Нафтогаз» хотел отсудить у российской стороны 5 миллиардов долларов, в 2019 году эта сумма увеличилась до 7 миллиардов. Нынешние претензии включают как сумму основного ущерба, так и начисленные проценты.

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В феврале о сумме ущерба в 8 миллиардов долларов сообщал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Тогда, говоря о предстоящей подаче в европейский арбитражный суд нового пакета документов в рамках процесса о потерянных крымских активах, он уточнил, что заявление будет не против «Газпрома», а против государства Россия. Таким образом тяжба не подпадает под соглашение об урегулировании с «Газпромом», заключенное в конце 2019 года.

«Нафтогаз» и «Газпром» в декабре прошлого года подписали соглашение о продлении транзита газа до 2024 года. Одним из условий соглашения был отзыв всех арбитражных и судебных исков друг к другу, по которым не приняты решения. Кроме того, в документе оговаривался отказ в будущем от любых возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года.

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