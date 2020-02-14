Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом». Об этом пишет Strana.ua.

Витренко подал иск в Печерский суд Киева. Он требует от «Нафтогаза» выплатить премии, поскольку по украинскому законодательству это является частью зарплаты. «Она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена», — сказал он.

Кроме того, Витренко рассказал, что предлагал варианты решения проблемы с выплатой премии, однако реакция на них отсутствует.

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11 февраля на своей странице в Facebook он опубликовал копию заявления, направленного им на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. В документе указано, что невыплата зарплаты в установленный срок является в том числе и уголовным преступлением. Витренко выразил готовность разделить выплаты со всеми украинцами в случае, если полученные от «Газпрома» 10,1 миллиарда долларов точно так же будут поделены. Таким образом, на каждого гражданина Украины придется по 250 долларов.

В конце декабря 2019 года Москва и Киев подписали новое транзитное соглашение по газу и договорились об урегулировании взаимных претензий. Россия пообещала перевести Украине почти три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. При этом российская сторона добилась сокращения объемов прокачки сырья через украинскую территорию с 2021 года. Украина в свою очередь сняла арест с имущества «Газпрома».

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