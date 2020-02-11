В «Нафтогазе» пожаловались на задержку премии за сделку с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре с «Газпромом». Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Витренко также опубликовал копию заявления, направленного им на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, в котором указывает, что невыплата зарплаты (в том числе премий) в установленный срок является в том числе и уголовным преступлением.

По словам Витренко, именно ему удалось добиться того, что российская компания согласилась заплатить, он назвал это «экстраординарным достижением». Он добавил, что невыплата причитающейся ему премии — несправедливое решение, которое подрывает доверие к власти.

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Кроме того, Витренко выразил готовность разделить сумму со всеми гражданами Украины в том случае, если полученные от «Газпрома» 10,1 миллиарда долларов точно так же будут поделены. В результате на каждого украинца выйдет по 250 долларов, подсчитал он.

Москва и Киев в конце 2019 года подписали новое транзитное соглашение по газу и договорились об урегулировании взаимных претензий. Россия пообещала перевести Украине почти три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, однако добилась сокращения объемов прокачки сырья через украинскую территорию с 2021 года. Украина же сняла арест с имущества и активов «Газпрома».

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