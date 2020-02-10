В России прокомментировали заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Компания «Нафтогаз» и в целом Украина стремится жить за счет исков к России, предположил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя информацию о возможном новом иске против «Газпрома». Его цитирует RT в понедельник, 10 февраля.

Сенатор напомнил, что между сторонами существует договоренность об отказе от судебных претензий при условии заключения нового соглашения на транзит газа через Украину. Цеков считает, что Россия должна выработать «очень действенные меры» против подобных попыток с украинской стороны.

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Ранее в понедельник исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко допустил подачу иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке компании в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на 1,7 миллиарда долларов. Компания ранее выступала посредником при поставках сырья на Украину. В то же время он заверил, что попытался решить вопрос во внесудебном порядке.

Кроме того, «Нафтогаз» готовит к подаче в европейский арбитражный суд новый пакет документов в рамках процесса против России за потерю активов в Крыму. В данном случае «Газпром» не является ответчиком, пояснил Витренко.

Москва и Киев в конце 2019 года подписали новое транзитное соглашение по газу и договорились об урегулировании взаимных претензий.

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