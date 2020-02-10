«Нафтогаз Украины» допустил новые иски против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против российского «Газпрома». Об этом исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил в своем Facebook.

По словам топ-менеджера, речь идет об иске о злоупотреблении российским монополистом своим доминирующим положением, о споре по новому транзитному контракту и по соглашению между «Нафтогазом» и «Газпромом» о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго». Компания ранее выступала посредником при поставках сырья на Украину. Витренко добавил, что сначала украинская сторона попробует обсудить вопросы с российской во внесудебном порядке.

Материалы по теме Обошлось Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

Представитель «Нафтогаза» также обозначил некоторые проблемы, которые существуют в отношениях Москвы и Киева. Например, он отметил невозможность перенести точки передачи российского газа европейскими компаниями на границу России и Украины по новому транзитному контракту.

Также Витренко указал на невозможность экспортировать газ из России независимыми от «Газпрома» компаниями и на проблемы в транзите газа из Средней Азии через российскую территорию. По его мнению, решение этих вопросов позволило бы украинской стороне получить дополнительные доходы от транзита и снизить цены на сырье на Украине на четверть даже без прямых поставок со стороны «Газпрома».

Москва и Киев в конце 2019 года подписали новое транзитное соглашение по газу и договорились об урегулировании взаимных претензий. Россия пообещала перевести Украине почти три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, однако добилась сокращения объемов прокачки сырья через украинскую территорию с 2021 года. Украина же сняла арест с имущества и активов «Газпрома».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!