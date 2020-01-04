Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу. Об этом пресс-служба организации сообщила агентству УНН.

В «Нафтогазе» рассказали, что стороны передадут в арбитраж данные о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Как отмечается, сделать это они должны до конца января 2020 года.

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Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря. В 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов. Также «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа, который возник после решения Стокгольмского арбитража.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, одновременно был подписан «целый комплект соглашений и контрактов», который восстанавливает баланс интересов сторон. В «Нафтогазе» заявили, что контракт на транзит подписан по европейскому принципу «качай или плати».

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