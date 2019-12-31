В Совфеде прокомментировали соглашение России и Украины по газу

В Совете Федерации прокомментировали газовое соглашение между российской и украинской сторонами, согласно которому транзит газа через Украину будет продолжен после 31 декабря 2019 года. По словам члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, оно выгодно обеим странам, передает во вторник, 31 декабря, RT.

«Мы подтвердили, что Россия выполняет экономические обязательства и держит слово в серьезных политических вопросах. Подписание контракта будет способствовать постепенной нормализации отношений между странами», — сказал он. По мнению сенатора, подписание нового контракта будет способствовать тому, что отношения между Россией и Украиной постепенно придут в норму.

31 декабря стало известно, что Россия и Украина подписали все соглашения по газу. Документы, обеспечивающие транзит российского газа через Украину, приобретают юридическую силу, что означает продолжение транзита в Европу после 31 декабря 2019 года. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, одновременно был подписан «целый комплект соглашений и контрактов», который восстанавливает баланс интересов сторон. В «Нафтогазе» заявили, что контракт на транзит подписан по европейскому принципу «качай или плати».

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.

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