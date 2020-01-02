Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что его компания выступила буфером между «Газпромом» и Украиной. Интервью с ним опубликовано на Youtube-канале нефтяной компании.

По словам Коболева, украинская компания считает контракт с «Газпромом» на транзит газа в течение пяти лет компромиссом. Однако «Нафтогаз» не в восторге от этого варианта. Председатель правления рассказал о несоответствии украинских и европейских законов. Из-за этой ситуации российская нефтяная компания отказалась от рисков «неэффективного украинского законодательства». По его словам, «Нафтогаз» взял риски на себя, выступив буфером.

31 декабря стало известно, что Россия и Украина подписали все соглашения по газу. Документы, обеспечивающие транзит российского газа через Украину, приобретают юридическую силу, что означает продолжение транзита в Европу после 31 декабря 2019 года.

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!