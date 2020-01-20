Арестованные по требованию Украины активы «Газпрома» разморозили. Арест снят с активов в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах по искам украинского Нафтогаза. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Аресты и обеспечительные меры, предпринятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты», — объявили в «Газпроме».

В конце 2019-го Россия и Украина подписали новое соглашение о транзите газа и договорились об урегулировании взаимных претензий. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров. Украинская сторона пообещала снять арест на имущество и активы «Газпрома».

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