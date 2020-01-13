«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Неназванным покупателем доли в «Газпроме» стоимостью пять миллиардов долларов оказалась структура Газпромбанка. Поскольку кредитная организация создана и принадлежит самому «Газпрому», то речь фактически идет о продаже своих акций себе же. О деталях сделки со ссылкой на два источника, знакомых с деталями сделки, пишет Forbes.

Один из источников указал, что речь идет об управляющей компании (УК) «Газпромбанк — Управление активами». Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.

Какие конкретно клиенты стали держателями паев с акциями «Газпрома», неизвестно, поскольку УК не раскрывает имена пайщиков. Также не удастся отследить любое перемещение активов внутри фонда.

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«Газпром» продал по одной и той же схеме, позволяющей не называть покупателя, два крупных пакета акций — в июле (2,93 процента) и в ноябре (3,59 процента). Второй пакет принадлежал АО «Газпром газораспределение», дочерней компании «Газпрома». На сделку было получено 479 заявок, но акции продали одному покупателю с большой скидкой — вместо 3,3 миллиарда долларов (рыночная цена) он заплатил 2,94 миллиарда.

Так как продажу не сопровождало предварительное объявление, эксперты посчитали, что компания заранее договорилась с конкретным покупателем, но решила не раскрывать его.

Акционерами Газпромбанка являются «Газпром» (29,7 процента акций), «Газпром капитал» (у него в управлении 16,3 процента акций, принадлежащих «Газпром газораспределение») и негосударственный пенсионный фонд «Газфонд» (41,6 процента). Доля остальных акций менее десяти процентов.

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