«Нафтогаз Украины» захотели продать

Правительство Украины может приватизировать государственный «Нафтогаз» и продать как минимум миноритарный пакет акций частным владельцам. Об этом рассказал глава компании Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».

По словам топ-менеджера, приватизация может стать оптимальным выходом из ситуации, когда добыча собственного газа нерентабельна из-за низких цен на мировом рынке. «После анбандлинга [разделения направлений бизнеса «Нафтогаза» по добыче и продаже газа от его транспортировки] ничего не мешает «Нафтогаз» приватизировать, он стоит массу денег», — отметил Коболев.

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В сделку может быть включен недавний контракт с «Газпромом», по которому «Нафтогаз» выступает посредником между российским концерном и созданным оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины, получающей плату за транзит российского газа.

По мнению Коболева, властям следует рассмотреть варианты как частичной, так и полной продажи компании. «Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO [первичному размещению акций на бирже] за три года», — отметил глава компании.

По его словам, приватизация позволит прекратить обвинения в адрес руководства «Нафтогаза» о необоснованно высоких зарплатах и премиальных.

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