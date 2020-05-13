Автор победы Украины над «Газпромом» пожаловался на увольнение

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, являющийся одним из авторов победы компании над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, пожаловался, что его уволят через два месяца по формальным причинам. Такое сообщение топ-менеджер опубликовал на одной из своих страниц в Facebook.

Витренко подробно описал свое видение ситуации, обвинив главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в предательстве и переходе на сторону «коррупционеров». По его мнению, именно это позволило самому Коболеву продлить контракт.

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Он подчеркнул, что многочисленные провалы нынешнего главы «Нафтогаза» в работе и недостаточной компетентность перечеркивают все достижения и дискредитируют реформы. В подтверждение своих слов он привел ряд примеров, где Коболев не смог в одиночку справиться с проблемами.

Также топ-менеджер «Нафтогаза» назвал одной из главных причин давление России, для которой стали очень чувствительными поражение в Стокгольме и новый контракт на транзит газа в Европу. Кроме того, уверен Витренко, его работа не допустила прямых поставок российского газа на Украину, что не позволило местным бизнес-партнерам «Газпрома» заработать.

По его мнению, «последней каплей» в противостоянии стала подготовка нового иска к России на сумму 17 миллиардов долларов, который противоречит интересам Кремля.

О подготовке такого иска Витренко объявил в феврале. Тогда он утверждал, что его команда уже сформулировала претензии к российской компании по ряду вопросов, имевших место в прошлых договоренностях.

Среди последних инициатив топ-менеджера — предложение использовать на фоне нефтяного кризиса украинские мощности для хранения нефти. После этого «Укртранснафте» пришлось объяснять, что идея технически нереализуема и противоречит законодательству.

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