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Украина задумала взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов

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Юрий Витренко
Юрий Витренко
Фото: РИА Новости

Украинская компания «Нафтогаз» задумалась о взыскании с российского «Газпрома» более 17 миллиардов долларов. Об этом исполнительный директор украинского энергетического гиганта Юрий Витренко сообщил в своем Facebook.

По словам топ-менеджера, его команда уже сформулировала претензии к российской компании, и в настоящее время вопрос о новом иске рассматривается наблюдательным советом.

В феврале 2020 года Витренко уже говорил о том, что «Нафтогаз» может подать новый иск в отношении «Газпрома». Тогда он объяснял, что претензии касаются злоупотребления российской компанией своим доминирующим положением на рынке, спора по новому транзитному контракту и по соглашению между сторонами о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго». Эта компания была посредником при поставках сырья на украинский рынок.

В феврале украинская компания также уточнила сумму требований к России в связи с потерей активов в Крыму, заявив, что Москва должна Киеву 8 миллиардов долларов. До этого Украина требовала взыскать с России 7 миллиардов.

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