Россия увеличит транзит газа через Украину

Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».

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Услуги по организации прокачки российский «Газпром» оплатит сверх основного транзитного соглашения между Москвой и Киевом. Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) в понедельник, 21 сентября. Как отметили в «Нафтогазе», это первый подобный аукцион.

Москва и Киев в конце 2019 года подписали пятилетнее соглашение о транзите газа. Согласно документу, в 2020 году через территорию Украину пройдет 65 миллиардов кубометров российского топлива, затем до конца 2024 года Россия будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров ежегодно.

Согласно договоренностям, стороны также могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба в зависимости от объемов. Однако пока Москва и Киев не сообщали о подобных переговорах.