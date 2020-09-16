Украина заработает миллиарды долларов на российском газе

Украина заработает порядка двух миллиардов долларов за услуги по транзиту российского газа через свою территорию в 2020 году. Об этом рассказал глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что в новом договоре с Газпромом предусмотрено, что оплата осуществляется за объем забронированных мощностей. При этом не важно, осуществлялись ли физически поставки газа или нет.

Одновременно Коболев напомнил о том, что Киев может прекратить транзит полностью. Это может произойти после того как достроится газопровод «Северный поток-2». «Для нас это будет означать, что после завершения транзитного контракта с большой вероятностью транзита газа по территории Украины не будет», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

В украинской компании не верят, что Германия откажется от проекта. Также Кобозев считает, что стройке не помешает и ситуация с Алексеем Навальным.

В сентябре Украина рекордно нарастила запасы газа. Объемы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) уже превысили 24 миллиарда кубометров.