В «Нафтогазе» оценили вероятность отказа Германии от «Северного потока-2»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев оценил вероятность отказа Германии от завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По словам руководителя компании, шансы на отказ крайне малы. Об этом Коболев сказал в интервью журналистке Янине Соколовой на ее YouTube-канале.

Он выразил уверенность в приверженности немецких властей проекту. На его реализацию, отметила глава «Нафтогаза», не повлияют и события с блогером Алексеем Навальным, который находится под присмотром немецких медиков. «Я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что это проект закончен, что он остановлен, что он мертв», — сказал Коболев.

В сентябре власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального. Однако официально власти эти события пока не стали связывать. При этом многие немецкие политики призывают канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью от него отказаться.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок», однако российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.