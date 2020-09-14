Польша объяснила связь ситуации с Навальным с «Северным потоком-2»

Германия должна остановить строительство газопровода «Северный поток-2», так как Россия систематически нарушает международное право. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава польского правительства объяснил, что после ситуации с Алексеем Навальным, с точки зрения Варшавы, конструктивный диалог между Москвой и Европой невозможен. Кроме того, польский премьер напомнил другие неприемлемые действия России на международной арене, «начиная от разжигания ситуации в Нагорном Карабахе и заканчивая агрессией в Грузии и на Украине». «Нельзя издалека грозить России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект "Северный поток-2" с "Газпромом"», — написал Моравецкий.

Кроме того, в Польше считают, что «Северный поток-2» подрывает энергетическую политику Евросоюза. По мнению Моравецкого, он открывает российским олигархам новые финансовые вливания и увеличивает влияние Москвы на Германию.

Ранее власти Польши заявили, что готовы предложить Германии свою газовую инфраструктуру взамен строящегося газопровода «Северный поток-2», если Берлин решит отказаться его использовать. Речь идет о газопроводе «Балтик пайп», он свяжет месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Завершить проект планируют к октябрю 2022 года.

В сентябре власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Однако официально власти эти события пока не стали связывать. При этом многие немецкие политики призывают канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью от него отказаться. Например, с требованием моратория на два года выступил кандидат на пост лидера правящей партии Германии «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц.

Изначально экспортный газопровод «Северный поток-2» должны были сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений.

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