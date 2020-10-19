Украина нашла новый способ ударить по «Газпрому»

Если Россия не продлит контракт с Украиной на транзит газа европейским потребителям, то Киев найдет способ ударить по «Газпрому» и навязать ему конкуренцию. Об этом заявил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Его интервью S&P Global Platts опубликовано на сайте компании.

По его словам, Украина попробует заручиться поддержкой ЕС в виде новых поставщиков. «Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию», — напомнил Макогон.

Глава украинской компании указал, что Киев продолжит требовать переноса точки передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, что не позволит «Газпрому» навязывать странам свои условия.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Также Макогон не исключил, что Украина может сосредоточиться на поставках синтетического метана, биометана или водорода. Таким образом республика поспособствует реализации плана по сокращению выбросов в Европе.

Он отметил, что украинская система хранения газа остается крупнейшей в Европе, она больше, чем в Германии. Это означает, что ее использование гарантирует безопасность энергоснабжения для всех стран Европы, например, позволит обеспечить мощности для хранения сжиженного природного газа (СПГ) и обезопасить от экстремальных погодных условий.

Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа в Европу в конце декабря 2019 года. Оно предусматривает поставки 60 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течение следующих четырех лет. При этом контракт заключен по принципу «качай или плати», то есть «Газпром» в любом случае оплатит и эти объемы, и дополнительные, если потребуется.

Пойти на продление транзита России пришлось из-за проблем со строительством «Северного потока-2». На октябрь 2020 года судьба газопровода по-прежнему неизвестна. Санкции США блокируют работу иностранных судов, а российские не могут получить страховку для работы в водах Дании. Россия не объявляла, с помощью каких судов будет достраивать газопровод, но наиболее вероятным вариантом остается трубоукладчик «Академик Черский». Он находится в районе строительства с мая, но работы не ведутся.