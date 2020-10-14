Россия обосновала необходимость «Северного потока-2»

Российский министр энергетики Александр Новак обосновал необходимость достройки экспортного газопровода «Северный поток-2». По его словам, Европа заинтересована в российском топливе, что подтверждается поддержкой проекта. Свою позицию чиновник изложил в статье для журнала «Энергетическая политика», опубликованной на сайте издания.

«Как мы сегодня видим, европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом еще раз убедились, в частности, в беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода "Северный поток-2"», — отметил Новак.

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Также он напомнил, что Москва на протяжении последних 50 лет оставалась крупнейшим поставщиком газа на европейский рынок. В 2000-м с Евросоюзом был подписан документ об утверждении энергодиалога «Россия-ЕС», который стал беспрецедентным для Брюсселя. «Налаживание энергодиалога позволило оперативно рассматривать актуальные вопросы энергетического сотрудничества, включая рационализацию производственных и транспортных инфраструктур, возможности для европейских инвестиций, отношения между странами-производителями и странами-потребителями, развитие сотрудничества в сфере энергосбережения», — написал министр.

В настоящее время также действует дорожная карта по двустороннему сотрудничеству в сфере энергетики, рассчитанная до 2050 года. Она охватывает все отрасли топливно-энергетического комплекса.

«Северный поток-2» должен был быть достроен к концу 2019 года, однако столкнулся с рядом препятствий, вызванных санкциями со стороны США. Из-за них, в частности, свернуть работы вынужден был трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas. Сейчас в качестве основного варианта рассматривается достройка трубопровода при помощи российского судна «Академик Черский».