Трамп рассказал о реакции Меркель на критику «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп рассказал о реакции канцлера Германии Ангелы Меркель на критику из-за одобрения проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, передает «Интерфакс».

«Она тогда лишь улыбнулась», — рассказал Трамп. По словам американского лидера, тогда он сказал Меркель, что не нужно ничего отвечать. Он добавил, что не хотел, чтобы она оказалась в неловкой ситуации.

7 сентября Трамп заявил, что поддержал бы остановку строительства газопровода. По его словам, причиной такого решения стала ситуация с Алексеем Навальным. При этом канцлер Германии Ангела Меркель пока отказывается связывать инцидент с «Северным потоком-2». Окончательное решение по строительству будет приниматься после объяснений России.

Многие немецкие политики призвали Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него. В частности, с требованием двухлетнего моратория выступил кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС), Фридрих Мерц.