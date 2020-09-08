Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»

Замглавы МИД России Александр Грушко отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о его поддержке возможного прекращения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша позиция хорошо известна, это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы», — сказал Грушко. По его словам, США давно борются с «Северным потоком-2», однако Европа должна найти силы заявить о своих национальных интересах для избежания участи вассала.

Ранее Трамп заявил, что желает помешать строительству «Северного потока-2». «Я был первым, кто поднял эту тему», — сказал американский лидер. По его словам, главной причиной стала ситуация с блогером Алексеем Навальным.

До этого стало известно, что введение санкций в отношении проекта из-за ситуации вокруг Навального допустила канцлер Германии Ангела Меркель, традиционно выступавшая в поддержку «Северного потока-2». До этого Меркель не хотела связывать «Северный поток-2» и инцидент с Навальным.

Алексей Навальный госпитализирован 20 августа в Омске. Утром 22 августа его перевезли его в клинику «Шарите». После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что оппозиционера отравили. В России с таким выводом не согласились.

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