«Газпром» начал готовиться к достройке «Северного потока-2»

Маневры судов, которые, предположительно, будут использоваться для достройки газопровода «Северный поток-2», позволяют говорить о том, что те готовятся к началу работ. На ситуацию обратил внимание «Коммерсантъ».

Трубоукладчик «Академик Черский» в последнее время находится напротив Куршской косы в Балтийском море. Его режим, как свидетельствуют данные порталов по слежению за судами, обозначен как «ограниченная маневренность».

Этот факт лишь косвенно свидетельствует об подготовке, но рядом с ним уже несколько дней находится судно снабжения Finval, которое зарегистрировано на «Газпромбанк лизинг» и ранее называлось Bourbon Surf. В последние несколько дней оно находилось в статусе «проведение испытаний», хотя на утро 14 октября сменило статус на «остановлено».

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Также возле трубоукладчика остаются суда спасательной службы «Балтийский исследователь» и «Умка», пришедшие в Калининград в августе. Их режимы обозначены как «ограниченная маневренность» и «остановлено». До этого они участвовали в строительстве балтийского газопровода, то есть имеют опыт аналогичных работ.

Суда снабжения служат для того, чтобы доставлять трубы на трубоукладчик. Аналогичные по функционалу суда «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» стоят на буксире в Калининграде.

«Газпром» не прокомментировал данные, а оператор строительства Nord Stream 2 AG ответил, что не реагирует на домыслы по поводу сроков строительства и судов, которые будет использовать.

Ранее в течение нескольких месяцев «Академик Черский» стоял в немецком порту Мукран, базе для строительства газопровода, куда приплыл с Дальнего Востока. «Газпром» и Nord Stream 2 никогда не называли его в качестве судна для продолжения строительства, этим летом трубоукладчик был выведен из флота российской компании.

Главной проблемой для возобновления строительства остается страховка, позволяющая вести работы в датских водах. Под угрозой санкций США страховщики отказались от сотрудничества. Способов обойти это ограничение эксперты пока не называют.