Способное достроить «Северный поток-2» судно подошло к Калининграду

Судно «Академик Черский» — российский трубоукладчик, способный достроить «Северный поток-2», — замедлило ход на подходе к порту Калининграда и остановилось напротив Куршской косы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic, который отслеживает передвижение судов.

С мая трубоукладчик находился в немецком порте Мукран, который служит логистической базой «Северного потока-2». Однако 1 сентября судно покинуло порт и взяло курс на Калининград. «Академик Черский» должен был прибыть в точку назначения 7 октября, но в этот день судно остановилось у берегов Калининградской области. В настоящее время статус трубоукладчика — ограниченная маневренность.

Ранее сообщалось, что в Калининграде уже стоят два российских судна снабжения: «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Они также могут принять участие в строительстве газопровода.

В начале октября датское энергетическое агентство выдало компании разрешение на строительство «Северного потока-2» в территориальных водах королевства. На рассмотрение заявки у Копенгагена ушло больше десяти месяцев. Позиция Дании стала одной из причин, почему газопровод не удалось сдать в конце 2019 года, как предполагалось изначально.