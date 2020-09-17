Судно для достройки «Северного потока-2» взяло курс на Калининград

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое может принять участие в достройке газопровода «Северный поток-2», взяло курс на Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

В Калининград «Иван Сидоренко» должен прийти 18 сентября. Судно пробыло на логистической базе менее одного дня. 15 сентября оно вышло из порта Санкт-Петербург и отправилось в Мукран.

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Ранее 17 сентября судно «Иван Сидоренко» прибыло в немецкий порт Мукран. Порт является базой для работ, в нем находятся трубы и другие материалы для строительства. В этом месте уже стоит трубоукладчик «Академик Черский», а еще одно судно снабжения «Остап Шеремета» находится в Калининграде.

К остановке строительства за 160 километров до немецкого берега привели угрозы США, которые пообещали ввести санкции в отношении задействованных в укладке труб компаний.

«Газпром» пообещал завершить работы своими силами, однако официально еще не сообщал, какие именно суда будут задействованы в этих целях. Тем не менее все три указанных судна были выведены из состава его флота и переданы в собственность другой российской компании, формально не связанной с газовым монополистом.

Газопроводу по-прежнему угрожает намерение США ужесточить давление, вплоть до введения санкций в отношении порта Мукран, а также ситуация вокруг Алексея Навального. Германия, где на данный момент находится российский оппозиционер, считается главным сторонником строительства «Северного потока-2», но уже не исключает, что может отказаться от проекта в связи с новыми обстоятельствами.

Другим вариантом может стать сделка, которую, по данным немецких СМИ, Берлин предложил Вашингтону. Речь идет о строительстве двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ) стоимостью миллиард евро. Впрочем, эксперты сомневаются, что эта идея заставит США отказаться от требований уничтожить «Северный поток-2».