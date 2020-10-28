В Раде раскрыли обман Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны и обвинил его в обмане. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА Новости.

Так депутат прокомментировал заявление главы государства о том, что первостепенный пункт для него — это мир и возвращение территорий в Донбассе. «Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», — заявил Кузьмин.

Парламентарий выразил мнение, что мира на востоке страны нет, и президент страны не делает никаких шагов для урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности закончить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией. Зеленский добавил, что украинцы никогда не сдаются и в любом случае в вопросе прекращения войны будут «двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет «страной-агрессором», Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.