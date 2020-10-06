Зеленский заявил о невозможности закончить войну в Донбассе без Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe заявил о невозможности закончить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс — это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом [России Владимиром] Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — сказал он.

Зеленский добавил, что украинцы никогда не сдаются и в любом случае в вопросе прекращения войны будут «двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории».

30 сентября Зеленский уволил первого премьер-министра страны Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. По мнению Фокина, в регионе отсутствуют признаки войны с Россией. Политик предложил предоставить особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей, чем вызвал скандал.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет «страной-агрессором», Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.