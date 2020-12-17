Украина возмутилась из-за подаренной Лаврову иконы

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине возмутилось из-за иконы, подаренной главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом пишет «Gordonua.com».

Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину подарили 300-летнюю икону из Луганска. Украинское посольство направило ноту с требованием выяснить, каким образом она оказалась в стране.

Фотографии в боснийских СМИ показывают, что на обороте иконы стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».

Ранее посольство Украины в Польше направило ноту в МИД страны с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в связи с публикацией календаря, на страницах которого Крым был назван территорией России. Календарь появился на сайте Объединения мусульман Польши. Он содержал изображения мечетей в Феодосии, Бахчисарае и Симферополе с подписью «Крым. Российская Федерация».