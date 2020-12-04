Украина направила ноту Польше из-за календаря с Крымом

Посольство Украины в Польше направило ноту в МИД страны с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в связи с публикацией календаря, на страницах которого Крым был назван территорией России. Об этом рассказал посол Андрей Дещица, сообщает «Gordonua.com».

Календарь на 2021 год опубликовало на своем сайте Объединение мусульман Польши. Он содержал изображения мечетей в Феодосии, Бахчисарае и Симферополе с подписью «Крым. Российская Федерация». Посольство обратилось к общине мусульман. Упоминание о России было удалено, но про Украину ничего сказано не было.

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма», — заявил Дещица.

Он отметил, что Объединение мусульман финансируется польским государством.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.