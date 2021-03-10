В Польше напомнили Украине о зверствах УПА

Власти Польши напомнили Украине о зверствах Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) под предводительством Романа Шухевича — в честь него в украинском Тернополе назвали стадион. Это вызвало возмущение и резкую реакцию польских и израильских политиков, передает regiony.rp.pl

Город Замостье, состоявший в партнерских отношениях с Тернополем, разорвал их и отказался финансировать проект о совместной истории двух городов, на который собирались выделить примерно 70 тысяч евро. Кроме того, посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в последний день отказался от запланированного визита в Тернополь.

Польский Институт национальной памяти у себя в Twitter напомнил, что Шухевич был коллаборантом в годы Второй мировой войны: служил в нацистских военных частях и участвовал в истреблении мирного населения Польши, унесшем жизни десятков тысяч людей. «Глорификация Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв», — говорится в сообщении института.

Протест в связи со стадионом имени Шухевича выразил и посол Израиля: он напомнил, что Шухевич виновен в массовых убийствах евреев.

В феврале сообщалось, что в городе Черкассы появится новая улица имени Степана Бандеры. До этого Окружной административный суд Киева отменил решение местного городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени Бандеры, его признали незаконным.

В 1929 года Степан Бандера возглавил запрещенную в России Организацию украинских националистов (ОУН). В годы Второй мировой войны он активно сотрудничал с нацисткой Германией.