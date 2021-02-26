На Украине появится новая улица имени Степана Бандеры

Городской совет Черкасс принял решение присвоить одной из улиц имя лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры, пишет «Страна.ua».

Голосование о присвоении нового названия состоялось без предварительных обсуждений. Помимо этого власти нарекли еще несколько улиц и переулков именами гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, украинского поэта-диссидента Василия Стуса и идеолога неканонической Украинской автокефальной православной церкви митрополита Липковского.

Против переименования не выступил ни один из членов совета. Члены топонимической комиссии, в свою очередь, заявили на заседании, что улицам были возвращены «исторические названия». При этом издание отмечает, что ни одна из них никогда не носила имен Бандеры, Мазепы, Стуса или Липковского.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение местного городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры. Он постановил, что данное решение было принято незаконно, так как его инициаторы не провели общественных обсуждений и необходимых исторических исследований.

После этого сторонники радикальных украинских движений вышли на акцию протеста и пообещали распустить суд, назвав его «украинофобной коррупционной помойкой».

В 1929 года Степан Бандера возглавил запрещенную в России Организацию украинских националистов (ОУН). В годы Второй мировой войны он активно сотрудничал с нацисткой Германией. В 1959 году в Мюнхене его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.