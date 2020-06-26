Украинский мэр поздравил жителей с годовщиной присяги ОУН Гитлеру

Мэр Херсона Владимир Миколаенко поздравил жителей города с годовщиной присяги Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) фюреру Великогерманского рейха Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает ТАСС.

На рекламных щитах, размещенных в городе, изображена вырезка из газеты ОУН «Самостийная Украина» от 10 июля 1941, где опубликован акт провозглашения Украинского государства.

В третьей статье акта говорится: «Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

В марте на Украине вступил в силу закон, который уравнивает ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной армии, и националистов, лидерами которых были Степан Бандера и Роман Шухевич.

ОУН выступала за создание независимого государства, населенного этническими украинцами. Ее боевое крыло Украинская повстанческая армия (УПА) в годы Великой Отечественной войны сначала активно сотрудничала с гитлеровцами, а затем вела боевые действия как против немецких войск, так и против советских частей.

Подполье ОУН-УПА действовало на Украине до середины 1950-х годов. Бандера был убит агентом МГБ СССР в 1959 году в Мюнхене.

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