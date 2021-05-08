В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог господам из США»

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек назвал Украину «чистильщиком сапог господам из США», комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу. Об этом сообщает РИА Новости.

8 мая Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем Победы. Он заявил, что на Украине этот праздник отмечают 8 мая, на европейский манер, чтобы «сохранить и понять историю полнее». Зеленский призвал помнить, что нацизм — абсолютное зло, которое нельзя оправдывать и поддерживать. Политик добавил, что украинцы сражались бок о бок с русскими, поляками, британцами и другими народами.

Бальбек счел слова Зеленского лицемерными. «Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру»), остальные были так — сбоку припеку», — возмутился депутат.

Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину «правильного» трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина — это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений — это только вопрос цены Руслан Бальбек Депутат Госдумы

Ранее Руслан Бальбек назвал «хайпом» предложение бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина вернуть Крым под контроль Украины с помощью водной блокады. «Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове», — отметил депутат.