Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. Его поздравление опубликовано в Telegram-канале.

Он заявил, что День Победы на Украине празднуется 8-го, а не 9 мая, чтобы «сохранить и понять историю полнее». В частности, Зеленский призвал не забывать, что нацизм — абсолютное зло, и осудил всех, кто его поддерживает.

Политик также написал, что не стоит забывать, как украинцы воевали во Второй мировой войне вместе с русскими, поляками, британцами и другими. «И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — заключил Зеленский.

На Украине основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го — в День памяти и примирения, учрежденный в марте 2015 года. Таким образом, основные праздничные мероприятия проходят на европейский манер.