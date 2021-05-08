Депутат Рады обратился к украинцам в преддверии Дня Победы

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. Текст выступления политика опубликован на сайте фракции.

Он выразил сожаление, что для современной Украины проблема фашизма до сих пор актуальна, и отметил, что, пока власти закрывают оппозиционные телеканалы, в эфире остаются те каналы, которые «пропагандируют ненависть и прославляют не тех "героев"».

Рабинович призвал бороться с тем, что «убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники». «Мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их "май 45-го"», — сказал он.

Также депутат отметил, что половина народных депутатов не знает историю своей страны, либо же «просто бредит, интерпретируя страшные события Великой Отечественной войны». Кроме того, он напомнил, что 90 процентов украинцев являются «потомками победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину».

На Украине основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го — в День памяти и примирения, учрежденный в марте 2015 года. Таким образом, основные праздничные мероприятия проходят на европейский манер.