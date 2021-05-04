В Раде обвинили власти в краже Дня Победы у украинцев

Депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский обвинил власти в краже Дня Победы у украинцев. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Наш».

По его словам, на Украине до сих пор есть государственный праздник День Победы 9 мая. «Для того, чтобы его украсть, вам пытаются продать так называемый День памяти и примирения 8 мая», — сказал депутат, отметив, что «это фальшивая дата».

«Государственная политика в этом историческом вопросе — это фальшивка», — заявил Бужанский. По словам политика, украинцам не с кем примиряться 8 мая.

Ранее украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» провели акцию «Бессмертный полк» во время заседания Верховной Рады. Парламентарии принесли на трибуны портреты своих родственников и полководцев времен Великой Отечественной войны. Они заявили, что Украина не должна забывать настоящих героев.

На Украине основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го — в День памяти и примирения, учрежденный в марте 2015 года. Таким образом, основные праздничные мероприятия проходят на европейский манер.