В Верховной Раде провели акцию «Бессмертный полк»

Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) провели акцию «Бессмертный полк» во время заседания Верховной Рады, пишет УНИАН.

Парламентарии принесли на трибуны портреты своих родственников и полководцев времен Великой Отечественной войны. Они заявили, что Украина не должна забывать настоящих героев. «Нас в Украине — абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели!» — заявил депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Он добавил, что ветераны Великой Отечественной были людьми, которые «не боялись смотреть в глаза смерти» ради Победы и завершил свое вступление фразой председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, называют теперь День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные праздничные мероприятия проходят на европейский манер 8 мая.